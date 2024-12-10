مبيعات البنك المركزي تتجاوز 5 مليارات دولار خلال شهر

2024-12-10 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أكثر من 5 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر تشرين الثاني في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 5 مليارات و207 ملايين و440 الفا و351 دولارا بمعدل يومي بلغ 289 مليونا و302 الف و242 دولارا".

واضاف مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي بلغت 4 مليارات و997 مليونا و90 الفا و351 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 96% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 210 ملايين، و350 ألف دولار".

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1310 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1305 دنانير لكل دولار".