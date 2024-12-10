السيد مقتدى الصدر يقرر أعتزال الناس

2024-12-10 14:05:59 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





قرر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، اعتزال الناس لما اعتبره "انجرارهم خلف مخططات الغرب وبعيدا عن توجهاته".





وقال مهند الاسدي، والمقرب من الحنانة في منشور على منصته الشخصية بموقع "فيس بوك" إن "الصدر، قرر الاعتزال عن الناس بسبب حدث يوم أمس واشباهه".





وتابع: "لشعوره بأن الناس لا تزال الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات الغرب والفاسـدين بعيدةً عن ذوقـه وتوّجهاته وتعليماته المباركة".



