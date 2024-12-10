نتنياهو يمثل أمام المحكمة على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

2024-12-10 14:05:59 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - اسرائيل

يستعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بشهادته في المحكمة في ثلاث قضايا فساد تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.





ويأتي ذلك وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام العبرية، حيث وصفت صحيفة هآرتس على صفحتها الأولى الحدث بأنه "لحظة فاصلة"، مضيفة: "نتنياهو أفسد نظام الحكم".





حاول نتنياهو مرارًا تأجيل مثوله أمام المحكمة بحجة انشغاله في إدارة الحروب على عدة جبهات، إلا أن المحكمة رفضت طلباته.



