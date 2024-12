2024-12-10 14:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف/ عراق اوبزيرفر اتخذ زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، قرارا صادما لجماهيره. بعد الأحداث الاخيرة. وقال المقرب من التيار مهند الأسدي في تدوينة على الفيس بوك وتابعتها “عراق اوبزيرفر”: “القائد مقتدى الصدر قرر الاعتزال عن الناس بسبب حدث يوم أمس واشباهه، وشعوره بأن الناس لا تزال الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات …

The post الأحداث الأخيرة تدفع الصدر لاتخاذ “قرار صادم”.. ما القصة؟ first appeared on Observer Iraq.