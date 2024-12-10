2024-12-10 14:45:04 - المصدر: ايشان

أعلنت المنظمة العربية للسياحة، اليوم الثلاثاء، عن اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025. وذكرت المنظمة في بيان تابعته منصة “إيشان”، أنها أنهت مشاركتها باجتماع الدورة (27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتعلن اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025″، مبينة أن “ذلك جاء بعد اجتيازها للمعايير التي […]

ظهرت المقالة المنظمة العربية للسياحة تختار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 أولاً على ايشان.



