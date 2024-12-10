السوداني: بغداد الحضارة والتاريخ والثقافة عاصمة السياحة العربية لسنة 2025

2024-12-10 14:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، للشعب العراقي اختيار المنظمة العربية للسياحة، العاصمة بغداد، لتكون عاصمة السياحة العربية لسنة 2025.

وقال في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم" : "نبارك للعراقيين جميعًا، اختيار المنظمة العربية للسياحة لعاصمتنا الحبيبة، بغداد الحضارة والتاريخ والثقافة، لتكون عاصمة السياحة العربية لسنة 2025".

وأضاف أنه "إذ نتقدم بالشكر لكلِّ من اسهم في هذا الاختيار، فإننا نؤكد مضينا بالبرامج والمشاريع التي انطلقت بها حكومتنا، منذ بدء مهامها التنفيذية، في رفع مستوى الخدمات، وإعادة تحديث البنى التحتية في العاصمة، لتكون في مستوى يليق بها وبالعراق".

وأوضح السوداني أنه "ما كان هذا ليتحقق لولا التضحيات العظيمة للعراقيين، والنصر الكبير على الارهاب الذي أثمر استقراراً أمنيًّا ومجتمعيًّا، استثمرناه في تحسين صورة العراق الخارجية، والانفتاح بالعلاقات ضمن منهج الدبلوماسية المنتجة التي مثلت نقطة ارتكاز لحكومتنا في علاقاتها الدولية".