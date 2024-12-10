بمناسبة يوم النصر.. يار الله والمحمداوي يحضران استعراض قيادة عمليات بغداد

2024-12-10 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحضر رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله والفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، الاستعراض الذي أقامته قيادة عمليات بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بالتزامن مع أفراح شعبنا الكريم في ذكرى الانتصار الكبير على عصابات داعش الإرهابية، حضر رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله والفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، الاحتفالية التي أقامتها قيادة عمليات بغداد والاستعراض الذي نظم بهذه المناسبة، وحضرا في الاحتفالية التي أقامها جهاز مكافحة الإرهاب وتخرج دورة العمليات الخاصة (79) التي أطلق عليها دورة "يوم النصر"، كما حضر هذه الاحتفالية عدد من القادة والشخصيات والضباط".وأكد يار الله، بحسب البيان، أنه "من حق قواتنا الأمنية أن تفخر بهذا اليوم المبارك الذي حمل بشرى كبيرة لأبناء الشعب العراقي العظيم، مثمناً التضحيات التي قدمت لتحقيق النصر"، فيما بارك "للقوات المسلحة هذه الذكرى العطرة متمنياً لهم دوام التوفيق والاستمرار في نهجهم الثابت في الدفاع عن وطن الحضارات وبذل الجهود في سبيل ازدهار العراق ودوام أمنه".









