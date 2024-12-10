وزير العمل يعلن تخصيص نسبة 25% من صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لذوي الإعاقة

2024-12-10 15:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص نسبة 25% من صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لذوي الإعاقة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بمناسبة الذكرى السنوية باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الذي اقامه تجمع المعوقين في العراق، بحضور السيد عمار الحكيم، وعدد من الشخصيات النيابية وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، جدد الاسدي، "التزام الوزارة تجاه تعزيز حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والعمل على توفير بيئة شاملة تدعم تمكينهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع".واضاف الاسدي، ان "وزارة العمل تولي اهتماماً بالغاً بذوي الإعاقة انطلاقاً من إيمانها بأن هذه الفئة ليست مجرد جزء من المجتمع، بل هي مصدر للإلهام والإبداع يجب استثمارها لدفع عجلة التنمية"، موضحا أن "الوزارة ومن خلال هيئة حقوق ذوي الإعاقة عملت على مدار العام الماضي على تحسين الإجراءات لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، من خلال تطوير برامج تأهيلية وتدريبية تهدف إلى دمجهم في سوق العمل، فضلا عن توفير الدعم اللازم في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية لضمان حياة كريمة ومستقرة لهم ولأسرهم".واثنى الاسدي على "كل التجمعات والمنظمات غير الحكومية الداعمة لشريحة ذوي الإعاقة الذين يتعاونون ويتواصلون مع الجهات المعنية وغيرها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهذه الشريحة وازالة العقبات التي تواجهها".وهنئ الاسدي، "الجرحى المقاتلين وعوائل الشهداء والشعب العراقي بيوم النصر العظيم على عصابات داعش الارهابية"، مبينا انه "لولا الفتوى المباركة للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني، وتلبية النداء من قبل المقاتلين من ابناء الحشد والعشائر العراقية الاصيلة لما كان هذا النصر بهذه الصورة"، مشيدا "بمبادرة السيد عمار الحكيم التي اطلقها خلال الكرنفال السنوي بخصوص التمكين الشامل للاشخاص ذوي الإعاقة والتي تضمنت:- تخصيص نسبة 25% من صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأشخاص ذوي الإعاقة.- توفير وحدات سكنية في المشاريع الوطنية بتسهيلات استثنائية لهذه الشريحة.- إنشاء حاضنات أعمال متخصصة في كل محافظة لهذه الشريحة.- تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة.- تأسيس بنك متخصص للتمويل الميسر للأشخاص ذوي الإعاقة.- إنشاء مراكز تدريب مهنية متخصصة لهذه الشريحة.