2024-12-10 15:05:22 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - واشنطن





اختتم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي زيارتَه إلى الولايات المتحدة بزيارة امؤسسة الجالية الكلدانية في ولاية مشيغان ويلتقي رئيسها السيد مارتن منّا













واطَّلع رئيس حزب تقدم، خلال اللقاء، على أحوال الجالية العراقية هناك، كما ناقش أوضاع المكون المسيحي في العراق، مؤكداً أنهم جزء أصيل من مكونات الشعب العراقي، وأن ضمان حقوقهم ومشاركتهم الفاعلة في مؤسسات الدولة هو ركن أساسي في دولة الحرية والمواطنة التي ننشدها وندعو إليها. كما تمت مناقشة أبرز الاحتياجات الخدمية في المدن والقرى المسيحية.













وكان الرئيس الحلبوسي قد أجرى في واشنطن سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأميركيين، ناقش خلالها سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، مع التركيز على مجالات مثل الطاقة واستثمار الغاز، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية وتطوراتها









