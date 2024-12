الكرملين: قرار تنحي الأسد عن السلطة هو قرار شخصي

2024-12-10 15:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي، هو قرار شخصي. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الدور الذي لعبته روسيا في قضايا استقالة الأسد من منصب رئيس الدولة السورية ووصوله إلى موسكو: "إن تنحي الأسد عن عملية القيام بواجباته كرئيس للدولة هو قراره الشخصي. الباقي […]

