العدل: مساع لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان

2024-12-10 15:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الخطة الوطنية للأعوام (2021-2025) الخاصة بحقوق الإنسان، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل مستمر التزامات العراق الدولية بمجال حقوق الإنسان. وقال شواني في كلمة له خلال الملتقى الوطني الثالث للخطة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى (76) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت […]

