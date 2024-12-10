بدء وصول الوفود العربية إلى بغداد للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 61 لمجلس وزراء الصحة العرب

2024-12-10 16:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وصلت، اليوم الثلاثاء، الوفود العربية إلى بغداد للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 61 لمجلس وزراء الصحة العرب.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن "الوفود العربية وصلت إلى بغداد للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 61 لمجلس وزراء الصحة العرب".

وأشار الى أن رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عادل عدوي وصل الى بغداد للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الدورة الـ 61"، مبينا أن "الوكيل الفني لوزارة الصحة هاني موسى العقابي استقبل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية".