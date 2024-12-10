وزير التخطيط يبارك اعلان بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025

2024-12-10 16:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، اعلان بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم بارك، اليوم الثلاثاء، اعلان بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠٢٥".وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "بارك اختيار المنظمة العربية للسياحة للعاصمة الحبيبة، بغداد الحضارة والتاريخ والثقافة، لتكون عاصمة السياحة العربية لسنة 2025".وقال رئيس الوزراء في تغريدة على "اكس" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): إنه "نبارك للعراقيين جميعًا، اختيار المنظمة العربية للسياحة لعاصمتنا الحبيبة، بغداد الحضارة والتاريخ والثقافة، لتكون عاصمة السياحة العربية لسنة 2025".واضاف: "نتقدم بالشكر لكلِّ من إسهم في هذا الاختيار، فإننا نؤكد مضينا بالبرامج والمشاريع التي انطلقت بها حكومتنا، منذ بدء مهامها التنفيذية، في رفع مستوى الخدمات، وإعادة تحديث البنى التحتية في العاصمة، لتكون في مستوى يليق بها وبالعراق".وتابع: "ما كان هذا ليتحقق لولا التضحيات العظيمة للعراقيين، والنصر الكبير على الارهاب الذي أثمر استقراراً أمنيًّا ومجتمعيًّا، استثمرناه في تحسين صورة العراق الخارجية، والانفتاح بالعلاقات ضمن منهج الدبلوماسية المنتجة التي مثلت نقطة ارتكاز لحكومتنا في علاقاتها الدولية".هذا واعلنت المنظمة العربية للسياحة، اليوم الثلاثاء، عن "اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025".