الاختبار الصعب.. إحصائية مرعبة تخيف برشلونة قبل موقعة دورتموند

2024-12-10 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، أن بوروسيا دورتموند يمتلك إحصائية مرعبة، قبل مواجهة برشلونة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعتمد برشلونة تحت قيادة هانز فليك، على الدفاع المتقدم والضغط العالي، لذلك نجح في وضع منافسيه باستمرار في مواقف التسلل، حيث إن ريال مدريد وقع في التسلل 12 مرة خلال مواجهة واحدة ضد البارسا.

وأوضحت الصحيفة بأن هذا الاتجاه تراجع خلال الشهر الأخير، بالتزامن مع انخفاض أداء البلوجرانا بشكل عام، لدرجة أن في مباراته أمام ريال بيتيس، لم يتمكن الفريق الكتالوني من وضع خصمه في أي موقف تسلل.

وأشارت إلى أن برشلونة ضد دورتموند سيواجه اختبارا صعبا، لأن المنافس يعرف كيف يتجنب التسلل ببراعة مستخدما سرعة مهاجميه.

وأفادت بأن أسود الفيستيفاليا، تحت قيادة نوري شاهين، أقل فريق في البوندسليجا يقع في التسلل، حيث سجل 13 حالة فقط في 13 جولة، بمعدل حالة واحدة في كل مباراة.

ولفتت إلى أن الفريق الألماني خلال ظهوره في دوري أبطال أوروبا، وقع في التسلل 8 مرات خلال 5 مباريات.

وعلى الصعيد الدفاعي، يحاول فريق دورتموند أيضا الاستفادة من استخدام خط دفاع متقدم، مما أدى إلى وضع خصومه في التسلل 34 مرة في الدوري الألماني.