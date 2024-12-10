وزير الثقافة: تتويج بغداد كعاصمة للسياحة العربية سيخلق فرصة استثمارية كثيرة

2024-12-10 16:25:02 - المصدر: واع

القاهرة– واع – احمد محمد صالحأكد وزير الثقافة والآثار أحمد فكاك البدراني، اليوم الثلاثاء، أن تتويج بغداد كعاصمة للسياحة العربية سيخلق فرصة استثمارية كثيرة، فيما بين أن هذا التتويج سيزيد فرص العمل في الأسواق الشعبية والمهن.وقال البدراني لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تم إدرج 18 بندا على جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء السياحة العرب وأبرز هذه البنود اختيار عاصمة للسياحة العربية"، مشيراً إلى أن "دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والجهود البذولة في بغداد من قبل الجميع توج بتصويت المجلس بالاجماع على أن تكون بغداد الجميلة والحبيبة عاصمة السياحة العربية لعام 2025".وأوضح أن "هذا من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في ظل حكومة رئيس الوزراء، ومعاونة مجلس الوزراء وكل الوزارات ساهمت في تحقيق هذا القرار"، لافتاً إلى أن "أمانة بغداد كان لها جهود كبيرة جدا في تحقيق ذلك، اضافة إلى كادر الوزارة جميعا المتمثل بهيئة السياحة وهيئة الآثار ومديرية الثقافة في الوزارة كانت جهود كبيرة جدا في أن تظهر جمال وروعة ليالي بغداد الجميلة".وتابع أن "هذه بشرى لكل العراقيين بأن بغداد التي دار لها التاريخ ظهره في فترة ما عادت بقوة إلى الأوساط العربية وإلى المجتمع الدولي لتكون عاصمة للسياحة العربية وتكون قبلة للسواح في عام 2025"، مبيناً أن "هذا يعد انجازاً كبيراً للحكومة وفي الأيام القادمة سيتم كشف الكثير من التفاصيل عن هذا الموضوع".وأشار البدراني إلى أن "لهذا الموضوع أهميات كثيرة اولها تسليط الضوء على أن بغداد عادت مدينة آمنة مطمئنة تغفو على شاطئ دجلة بسلام وتستقبل بذراعيها المفتوحين كل السواح ومن كل مكان فضلا عن كون بغداد مكتبة كبيرة تتمثل في شارع المتنبي وفي الجامعات الموجودة في بغداد".وأكد أن "لهذا القرار جنبة اقتصادية مهمة، حيث أن السياحة توقفت وتعطلت لأسباب كثيرة معروفة، لكن الآن ستزدحم بغداد وستكون هناك فرص عمل كبيرة وكثير في الأسواق الشعبية والمهن"، مشيراً إلى أن "الكثير من أصحاب رؤوس الأموال سيحاولون القدوم إلى بغداد للبحث عن فرصة استثمارية".