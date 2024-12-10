2024-12-10 16:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

اكد قائمّقام الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، أن الوضع بالقضاء مستقر جدا، فيما أشار الى ان مواطني الرطبة متعاونون مع الأجهزة الأمنية ولم يتبق حواضن للإرهاب في مناطقنا.

وقال الدليمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الوضع في الرطبة مستقر بشكل كبير وهنالك حركة عمرانية يشهدها القضاء وتكاتف ما بين الحكومة المحلية والقوات الامنية والمواطنين"، مبينا أن "هنالك اجتماعات دورية مستمرة مع المواطن والأجهزة الامنية والحكومة المحلية والأمور تسير بالاتجاه الصحيح".

وأضاف أننا "نتابع مع الحكومة بالمحافظة والقوات الامنية التطورات الوضع في الجانب السوري".

وتابع ان "الحدود ممسوكة بشكل ممتاز من قبل قواتنا الامنية"، منوها إلى أن " الحروب الحالية هي حروب غير تقليدية تعتمد على المواطن بالدرجة الاولى ولله الحمد فان المواطن الانباري متمسك بأرضه و بمحافظته وبقواته الامنية كما لا توجد حواضن لهذه الحركات في مناطقنا".

وشدد على أن "الحدود مؤمنة بشكل كامل من قبل الفرقة الثانية حرس حدود وقطعات الجيش الفرقة الخامسة في عمليات الانبار ولا يوجد ما يشوب الامن باي شيء".

وبشأن الجنود السوريين ممن دخلوا الأراضي العراقية، أوضح الدليمي، أن "2000 جندي سوري دخلوا الأراضي العراقية وتم استقبالهم بكل احترام وتقدير وهم حاليا ضمن حدود القضاء".

وأكد الدليمي، ان "الوضع مطمئن جدا في محافظة الانبار عموما ومنها قضاء الرطبة والجميع مستعد للتصدي لأي طارئ من الممكن ان يحدث".

وكان مصدر أمني أفاد ، أمس السبت (7 كانون الأول 2024)، بدخول أكثر من 700 عنصر بين منتسب وضابط من الجيش السوري إلى العراق عبر منفذ القائم الحدودي من جهة محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" أكثر من 700 عنصر بين منتسب وضابط في الجيش السوري دخلوا الأراضي العراقية عبر القائم بعد السماح لهم بالدخول من جانب السلطات العراقية، بسبب توتر الأوضاع في سوريا".

وفي السياق ذاته أكد مراسل "بغداد اليوم"، وصول قطعات من الجيش السوري للحدود العراقية، لافتا الى ان القوات العراقية استقبلتهم دون ان تدخلهم".

وفي الشأن ذاته، أعلن مسؤولون محليون ومصادر أمنية لرويترز، أن" عشرات الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدوديّ بالتنسيق مع القوات العراقية.



