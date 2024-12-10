2024-12-10 16:54:04 - المصدر: ايشان

حذّر قائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي، اليوم الثلاثاء، من امكانية مهاجمة العراق من قبل 11 ألف عنصر من تنظيم داعش يتدربون في “معسكر امريكي” شمال سوريا. وقال رضائي في كلمة له ألقاها خلال مؤتمر صناعات الطيران الإيرانية في جزيرة “كيش” الإيرانية، إنه “يوجد معسكر أمريكي في شمال سوريا تم فيه تدريب 11 ألف […]

ظهرت المقالة إيران تحذر العراق من 11 ألف داعشي في سوريا: تدربوا في معسكر أمريكي أولاً على ايشان.



