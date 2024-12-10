2024-12-10 16:54:04 - المصدر: ايشان

يواصل جيش الاحتلال التوغل في الأراضي السورية، إذ نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية قولها إن “التوغل العسكري للجيش الصهيوني في سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من دمشق”. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: “لقد شوهد توغل دبابات إسرائيلية، في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، وكنّا سعداء بسقوط “الطاغية”، ولكن […]

ظهرت المقالة الكيان يواصل توغله في سوريا: على بعد 25 كيلومترا جنوبي غرب دمشق أولاً على ايشان.



