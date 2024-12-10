2024-12-10 16:54:04 - المصدر: ايشان

“بسبب حدث يوم أمس وأشباهه”، قرر زعيم التيار الوطني الشيعي، اعتزال الناس بخطوة مفاجئة حتى بالنسبة للمقربين منه، أمر يكشف عن سلوك ينهجه أنصاره “بعيدةً عن ذوقه وتوّجهاته وتعليماته”. شعور الصدر بأن “الناس لا تزال الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات الغرب والفاسدين بعيدةً عن ذوقه وتوّجهاته وتعليماته”، بحسب المقرب من الصدر، مهند الأسدي. اعتزال […]

ظهرت المقالة بين الصدر والصدريين: لماذا اعتزل زعيم الحنانة الناس؟ أولاً على ايشان.



