2024-12-10 17:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد جهاز المخابرات الوطني، اليوم الثلاثاء، إن يوم النصر ملحمة تأريخية عبّرت عن صلابة شعبنا وقوته وعزيمته.وقال الجهاز في بيان إنه " يهنىء أبناء شعبنا الكريم بمناسبة الذكرى السابعة للنصر على الإرهاب الذي سطر فيه العراقيون بمختلف انتماءاتهم اروع صور البطولة والتضحية".وأضاف، "حيث التحمت فيه إرادة شعبنا الكريم بقواتنا الأمنية والاستخبارية بكل صنوفها فكانت ملحمة تاريخية عبّرت عن صلابة هذا الشعب وقوة عزيمته وإصراره على هزيمة الأعداء، فقدّم في سبيل ذلك تضحيات كبيرة تقدمتها دماء الشهداء الأبرار التي روت ارض الوطن الحبيب وكانت العنوان الأبرز لهذا النصر الذي ادهش العالم وجعله ينظر باعجاب كبير للعراق والعراقيين".وتابع الجهاز بيانه بالقول: "مبارك لشعبنا الكريم صبره ومساندته وتضحياته الكبيرة في معركة الدفاع عن الوطن، مبارك للشهداء الأبرار في عليائهم ذكرى النصر الذي تحقق بفضل تضحياتهم الخالدة، مبارك لقواتنا الأمنية والاستخبارية كل ما قدمته من تضحيات لتحقيق هذا النصر التاريخي".