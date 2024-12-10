رئيس الجمهورية: نشيد بجهود اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025

2024-12-10 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، بجهود اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.وقال رشيد وفي تدوينة على منصة "أكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "نبارك اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام "2025.وأضاف، أن "هذا الاختيار يدعونا جميعا إلى تقديم المزيد من الخدمات والإعمار إلى بغداد صاحبة الإرث الحضاري والثقافي الذي أنار العالم ألقا".وتابع "نشيد بالجهود التي أدت إلى هذا الاستحقاق المهم وأمنياتنا للجميع بالتوفيق".