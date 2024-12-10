8 جامعات عراقية في تصنيف QS للتنمية المستدامة 2025

2024-12-10 17:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، (10 كانون الأول 2024)، عن دخول ثماني جامعات عراقية في تصنيف QS للتنمية المستدامة 2025 .

وقالت التعليم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان " تصنيف (QS World University Rankings: Sustainability 2025) أعلن نتائج نسخته الخاصة بالتنمية المستدامة".

وأشارت الى "تنافس ما يقارب 1800 جامعة حول العالم في التصنيف (أضغط هنـــــا) على وفق منهجية تتألف من مؤشرات مصممة لقياس قدرة المؤسسة على التأثير البيئي 45% والتأثير الاجتماعي 44% والحوكمة 10%".

وحققت ثماني جامعات عراقية، وفقاً للبيان "نتائج تنافسية في هذا التصنيف تتصدرها جامعة بغداد ثم جامعات الأنبار والنهرين وبابل والمستنصرية والتقنية الشمالية وتكريت الموصل".

يذكر، أن "أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية تنافس نظيراتها في ثماني تصنيفات عالمية مما جعل العراق يحتل المركز 29 عالميا من حيث عدد الجامعات المصنفة في التايمز العالمي والمركز السابع عالميا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة".



