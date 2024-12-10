2024-12-10 17:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

جدد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، (10 كانون الأول 2024)، دعوته لتوسيع الجهود الحكومية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب على داعش الارهابي.

وقال السامرائي في تغريدة على حسابه في منصة (إكس): "في الذكرى السابعة ليوم النصر على عصابات داعـش الإرهـابية، نستذكر بفخر واعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم أرض الوطن دفاعاً عن كرامته".

واشاد السامرائي بـ "بطولات القوات الأمنية والعسكرية بجميع تشكيلاتها، ووقوف العشائر الغيارى إلى جانب أبناء وطنهم، والدور التاريخي للمرجعيات الدينية في تعزيز الوحدة والصمود".

وثمن السامرائي "الجهود التي تبذلها الحكومة لإعمار ما دمرته الحـرب" مجدداً "الدعوة إلى توسيع هذه الجهود واستكمال مشاريع التنمية التي تعيد الحياة إلى المدن التي عانت من الإرهـاب، وفاءً لتضحيات الشهـداء وصمود أبناء الوطن".

يشار الى ان العراق يحتفل اليوم في الذكرى السابعة للانتصار على داعش الارهابي عام 2017، وجعلها عطلة رسمية في البلاد.