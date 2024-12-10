2024-12-10 17:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت سرايا السلام التابعة (للتيار الوطني الشيعي العراقي)، اليوم الثلاثاء، (10 كانون الأول 2024)، بياناً بعد اعتزال زعيم التيار، مقتدى الصدر عن "الناس".

وقالت سرايا السلام، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "طاعة للقائد السيد مقتدى الصدر وللحفاظ على نهج آل الصدر، ومراعاة لتوجيهاته وتنفيذها بكل دقة وحزم، عدم الإنجرار خلف مثيري الفتن ومريدي التفرقة والمطبلين لهم لذا عليكم مقاطعة كل من يتجه هذا الإتجاه الوقح الذي يريد بعراقنا سوءً وشراً".

وكان الصدر، قد قرر اليوم اعتزال الحياة العامة احتجاجا على تصرفات بعض اتباعه.

وأفادت مصادر مقربة من الصدر، بأن "دوافع هذا القرار جاءت بسبب شعور الصدر بأن الناس لا تزال الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات الغرب والفاسدين بعيدةً عن ذوقـه وتوّجهاته وتعليماته المباركة".

وكان عدد من الأشخاص منسوبون للتيار الصدري قاموا بتمزيق صور وجداريات لشخصيات قيادية في "محور المقاومة" بينهم الأمين العام السابق الشهيد السيد حسن نصر الله، في جانب الكرخ ببغداد، الأمر الذي دفع بقيادات من التيار الصدري إلى القاء القبض على الفاعلين وتسليمهم للقوات الأمنية.











