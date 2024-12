الامن الوطني في يوم النصر: سنبقى العين التي تحمي الوطن

2024-12-10 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر جدد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي أبو علي البصري، اليوم الثلاثاء، العهد بأن يبقى الجهاز العين الساهرة التي تحمي الوطن من كل خطر. وذكر البصري في بيان: أننا “في هذا اليوم المجيد، نستذكر لحظةً تاريخيةً غيرت مسار العراق إلى الأبد، وهو يوم النصر العظيم على عصابات داعش الإرهابية، لقد كان هذا …

