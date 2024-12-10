وزارة التعليم: 8 جامعات عراقية في تصنيف QS للتنمية المستدامة 2025

2024-12-10 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تحقيق 8 جامعات عراقية نتائج تنافسية في تصنيف QS للتنمية المستدامة 2025.وذكرت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "تصنيف (QS World University Rankings: Sustainability 2025) أعلن نتائج نسخته الخاصة بالتنمية المستدامة، وتنافس في التصنيف (https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings?region=Asia&countries=iq) ما يقارب 1800 جامعة حول العالم على وفق منهجية تتألف من مؤشرات مصممة لقياس قدرة المؤسسة على التأثير البيئي 45% والتأثير الاجتماعي 44% والحوكمة 10%".وأضافت، أنه" حققت ثمان جامعات عراقية نتائج تنافسية في هذا التصنيف تتصدرها جامعة بغداد ثم جامعات الأنبار والنهرين وبابل والمستنصرية والتقنية الشمالية وتكريت الموصل".ونبهت، بأن "أكثر من مئة جامعة وكلية عراقية تنافس نظيراتها في ثمان تصنيفات عالمية مما جعل العراق يحتل المركز 29 عالميا من حيث عدد الجامعات المصنفة في التايمز العالمي والمركز السابع عالميا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة".