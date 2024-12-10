وفد عالي المستوى يقدم التعازي لعوائل شهداء جهاز الأمن الوطني في الأنبار

2024-12-10 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم وفد عالي المستوى برئاسة السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق عبد الكريم عبد الحسن وجر، اليوم الثلاثاء، التعازي لعوائل شهداء جهاز الأمن الوطني في الأنبار، تجسيداً لقيم الوفاء والاعتزاز بالتضحيات الجليلة التي قدّمها الأبطال في سبيل أمن العراق.وذكر بيان للجهاز- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "انسجاماً مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبالتزامن مع الذكرى السنوية السابعة للنصر على الإرهاب، زار وفدٌ رفيع المستوى برئاسة السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الكريم عبد الحسن وجر محافظة الأنبار؛ لتقديم التعازي لعوائل شهداء جهاز الأمن الوطني الذين استشهدوا أثناء تنفيذ واجب مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على عناصرها".وأضاف البيان، أن "الوفد قام بزيارة أحد الجرحى الذين أصيبوا أثناء تنفيذ الواجب؛ للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الدعم اللازم له، تأكيداً على رعاية القيادة لعوائل الشهداء والجرحى".وتابع البيان، أن "هذه الزيارة تأتي تجسيداً لقيم الوفاء والاعتزاز بالتضحيات الجليلة التي قدّمها الأبطال في سبيل أمن العراق واستقراره"، وتأكيداً على، "أهمية متابعة قضايا عوائل الشهداء والجرحى، بما يعكس التزام الحكومة بواجباتها الوطنية والإنسانية، في ظل الاحتفاء بيوم النصر الذي يمثل محطة فارقة في تاريخ العراق الحديث".