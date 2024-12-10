تحذير من "قنبلة مستقبلية" تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق

2024-12-10 17:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة بالإنكليزية أن التحدي الأكثرخطورة الذي يواجهه العراق يتمثل في التزايد المتسارع في عدد الأشخاص الباحثين عنفرص العمل والذي يصل سنوياً إلى مليون شخص يبلغون سن العمل، محذراً من أن الوقتينفد أمام العراقيين.

وأشارالتقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أنه بالرغم من تعديل إجراءات التقاعد وفيظل النسبة المتدنية لانخراط المرأة في قوة العمل، فإنه يتحتم على العراق خلق نحو350 ألف وظيفة جديدة سنوياً للتعامل مع التزايد السريع في عدد العاطلين عن العمل.

ولفتالتقرير إلى أن الحكومات العراقية استخدمت منذ ثمانينيات القرن الماضي وصولاً إلىالعام 2014، عائدات النفط لخلق ما يكفي من الوظائف الحكومية ومواجهة تزايدالبطالة، وهو ما تسبب في نشوء بيروقراطية متضخمة وغير كفوءة توظف ما يقرب 40% منالقوة العاملة.

وتابعالتقرير أنه في ظل ضعف منظمة "أوبك" وحاجة روسيا إلى تعزيز صادراتالطاقة لتمويل اقتصادها الحربي، واعتزام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامبزيادة إنتاج النفط بسرعة، فإنه المرجح أن تؤدي جميعها إلى انخفاض أسعار النفط،وعندها لن يكون بمقدور الحكومة العراقية بعد الآن القيام بدور "صاحب العملكخيار أول".

ولهذا،يقول التقرير أنه ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في التوظيف في القطاع الخاص، فسيواجهالعراق زيادة ملحوظة في معدلات البطالة خصوصاً بين الشباب، وما لن يكون هدراً للإمكانياتالاقتصادية فحسب، وإنما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي.

وبعدماتساءل التقرير عن طبيعة التغييرات التنظيمية والخدمات العامة اللازمة لتشكيل قطاعخاص يخلق وظائف إنتاجية جيدة الأجر، قال إن "السياسة الجيدة تستند على بياناتجيدة"، مشيراً إلى أن البنك الدولي في تقرير له حول العراق عام 2024، يطرحمجموعة كبيرة من البيانات حول ثلاثة جوانب لعشرة قطاعات رئيسية حول الاقتصاد.

إلاأن التقرير أشار إلى أنه لا وجود لـ"كتاب طبخ" حول هذه القضية، موضحاً أنتقرير البنك الدولي المكون من 60 صفحة، يتضمن فجوتين خطيرتين تقللان من إمكانيةتطبيقه على العراق، حيث أنه لا يبحث في الفساد ولا يسعى إلى قياس أو جمع البياناتمن الشركات غير الرسمية بما في ذلك الشركات التي تعمل لحسابها الخاص والشركاتالمنزلية، مضيفاً أنه في ظل حقيقة أن نحو ثلثي العمالة في القطاع الخاص في العراق،هي وظائف غير رسمية، فإن هذا يعد تجاهلاً خطيراً.

وأشارالتقرير إلى أن مؤتمر "مجلس الأعمال العراقي البريطاني" الذي سيعقد فيدبي يومي 12 و13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيشهد نقاشات حول جاهزية قطاع الأعمالفي العراق وحول تقرير البنك الدولي، ويتناول سبع توصيات لتحسين القطاع الخاصلتشجيع خلق فرص العمل، والتي من أهمها توصيات الحد من الفساد وتبسيط الإجراءات.

وذكرالتقرير أنه فيما يستمر العراق ببذل جهود جادة لمكافحة الفساد، إلا أن النتائجخلال العقد الماضي كانت محدودة، مضيفاً أن أحد الخيارات لتعزيز فرص النجاح، هو منخلال تطوير الإدارة ونقل غالبية المشتريات الحكومية إلى شبكة الإنترنت، والذي قديؤدي إلى تسريع العملية وزيادة عدد العطاءات المقدمة من الشركات الصغيرة ويساهم فيخفض الأسعار.

وأوضحالتقرير أن توسيع الشركات غير الرسمية القائمة وإضفاء الطابع الرسمي عليها، يعتبر أمراًضرورياً لتحقيق زيادة كبيرة في التوظيف في القطاع الخاص.

واعتبرالتقرير أن "تكلفة الفشل مرتفعة"، موضحاً أن استمرار الاعتماد علىالتوظيف الحكومي الممول من صادرات النفط، سيصبح أكثر صعوبة خلال العقد المقبل مماسيؤدي إلى مفاقمة البطالة وخصوصاً بين الشباب، وهي نتيجة قد تكون ليست فقط غيرفعالة اقتصادياً، بل قد تثير زعزعة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.

ترجمة وكالة شفق نيوز