2024-12-10 17:51:39 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحداث قسم لهندسة الطائراتالمسيرة في جامعة النهرين والمباشرة بقبول الطلبة للدراسة في هذا القسم للعامالدراسي الحالي.

وجاءفي كتاب موقع من وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنوزير التعليم وافق على استحداث قسم هندسة الطائرات المسيرة في كلية الهندسة بجامعةالنهرين للسنة الدراسية 2024-2025، وسيتم قبول الطلبة قبولاً مباشراً استثناءًللسنة الدراسية الحالية حصراً.

ويكونالمعدل العام للطالب للقبول في القسم لا يقل عن 90%، وإدراج القسم المستحدث فيدليل الطالب للسنة الدراسية 2025-2026، وتخصيص رمز للقسم المستحدث ضمن قنواتالقبول المركزي وحسب ما معمول به في الأقسام الهندسية.

كماسيتم قبول 25 طالباً للسنة الدراسية 2024-2025 على أن يتم قبول الطلبة للسنواتاللاحقة وفق خطة القبول المصادق عليها من قبل مجلس الجامعة.