2024-12-10 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تمكن فريق غاز الشمال من تحقيق نتيجة جيدة على نوروز، يوم الثلاثاء، ضمن منافساتالدوري العراقي لكرة القدم تحت 17 عاماً.

وجرتالمباراة التي استضافها ملعب الجامعة في محافظة السليمانية وانتهت لصالح غازالشمال بنتيجة 2-0.

وقدملاعبو غاز الشمال مباراة جيدة وتمكنوا من فرض سيطرة تامة على مجريات الشوط الأولوالشوط الثاني وسط تراجع خطوط فريق نوروز وتمكن لاعبي غاز الشمال من تسجيل هدفينعن طريق أسامة إبراهيم، وامناور ماهر.