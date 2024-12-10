2024-12-10 18:54:04 - المصدر: ايشان

حذرت كتائب حزب الله العراقية، اليوم الثلاثاء، من المساس بأتباع أهل البيت عليهم السلام، فيما أشارت إلى أنها تتنظر بروز جهات يمكن التفاهم معها داخل سوريا. وقالت كتائب حزب الله في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “ما قدمه الجيش السوري يُعد نموذجا من الصمود الأسطوري على مدى عقود، وإن كانت المشكلة في قياداته كما هو حال […]

ظهرت المقالة الكتائب تحذر من المساس بـ”شيعة سوريا”: ننتظر من نتفاهم معهم بخصوص فلسطين أولاً على ايشان.



