2024-12-10 18:54:04 - المصدر: ايشان

طالب مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا “غير بيدرسون”، بتوقف تحركات الكيان الحالية في سوريا. وقال “بيدرسون”، في تصريح له اليوم، إن “سوريا تقف أمام مفترق طرق الآن”؛ داعيا إلى “وضع ترتيبات انتقالية يمكن الوثوق بها وتشمل الجميع في دمشق”، ومحذرا من “اندلاع المزيد من الصراعات ما لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات […]

ظهرت المقالة الكيان يتوسّع.. الأمم المتحدة تطالب بوقف تحركات الاحتلال في سوريا أولاً على ايشان.



