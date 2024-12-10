بتقنيات متطورة.. مجلس بغداد يؤكد التوجه لإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب

2024-12-10 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجيأعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، التوجه لإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب يعتمد تقنيات متطورة، فيما كشف من جانب ثانٍ عن حراك لإنشاء ستة معامل لتدوير النفايات والطمر الصحي.وقال رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار حسين القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المجلس صوّت ووافق على إنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب في جانب الكرخ، على غرار مستشفى ابن البيطار، مع تحسينات كبيرة على مستوى التكنولوجيا والتجهيزات الطبية".وأوضح القيسي، أن "العمل جارٍ على استكمال متطلبات الإدراج بالتنسيق مع وزارة الصحة"، مشيرا الى ان "مستشفى ابن البيطار تعد من المستشفيات القديمة وبالرغم من كونها جيدة إلا أنها لم تعد تواكب التطورات الحديثة، مما يتطلب الحاجة الملحة لإنشاء مستشفى حديث ومتطور لأمراض وجراحة القلب".وأكد، أن "المستشفى الجديد سيُدرج ضمن خطة العام المقبل لتلبية الطلب المتزايد، لا سيما أن جراحات وأمراض القلب تتطلب تكاليف وجهوداً كبيرة".وفي سياق متصل، ذكر القيسي، أن "العاصمة بغداد بحاجة إلى مشاريع متطورة لتدوير النفايات والطمر الصحي"، مبينا أن "هناك رؤى تم الاتفاق عليها مع مدير بلديات بغداد، ياسر القريشي، لإنشاء ستة معامل لتدوير النفايات والطمر الصحي، بطاقة معالجة لكل معمل تصل إلى 400 طن يومياً".وتابع، أن "بغداد تمتلك حالياً معمل طمر صحي واحد فقط في المحمودية، بطاقة معالجة 200 طن يومياً، وهو لا يرقى إلى مستوى الطموح"، منوها ان "الرؤية الجديدة تهدف إلى إنشاء معامل موزعة بين جانبي الكرخ والرصافة، بحيث تكون قريبة من مواقع النفايات لتقليل تكلفة النقل".وأكد القيسي، أن "المساحات المحددة لإنشاء المعامل تبلغ 40 دونماً لكل معمل، مع الالتزام بالمواصفات الفنية اللازمة، أهمها أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية ومصادر المياه والمؤسسات الخدمية".واستطرد، أن "إنجاز هذه المعامل سينقل بغداد إلى مرحلة جديدة، حيث ستُحل أزمة النفايات المتراكمة، ويتم التخلص من الممارسات غير الصحية مثل الحرق، والتي تسبب التلوث وتؤثر سلباً على صحة المواطنين".