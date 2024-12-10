مجلس الأمناء: شهداء الإعلام في المعركة ضد الإرهاب كانوا عيون النصر ولسان بشائر التحرير

2024-12-10 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي، اليوم الثلاثاء، أن شهداء الإعلام في المعركة ضد الإرهاب كانوا عيون النصر ولسان بشائر التحرير.وقال مجلس الأمناء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بفخر واعتزاز، تحل علينا الذكرى السابعة ليوم النصر الكبير على العصابات الظلامية وتحرير أرضنا من براثن الإرهاب".وأضاف، "وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين نستذكر بإجلال شهداءنا الأبرار وجرحانا الابطال وعوائلهم الكريمة ومرجعيتنا الرشيدة وشعبنا الأصيل وقياداتنا الحكيمة، ونخص بالذكر شهداء الإعلام، الذين كانوا عيون النصر ولسان بشائر التحرير، آملين من الله العلي القدير أن يديم الأمن والازدهار والتقدم والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب".