الأنواء الجوية: ذي قار على موعد مع انخفاض حاد في درجات الحرارة

2024-12-10 19:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:توقع مديرية الأنواء الجوية في ذي قار أن تشهد المحافظة بداية الأسبوع المقبل موجة برد قوية، نتيجة تأثرها بمرتفع سيبيري قادم من الغرب. وأكد أحمد كريم مدير الأنواء الجوية في ذي قار لشبكة أخبار الناصرية ، أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضاً ملحوظاً بدءا من يوم السبت المقبل، حيث...

