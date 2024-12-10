الأسهم الأوربية تتراجع مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي

2024-12-10 19:35:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض، وتراجعت مكاسبها في جلسة التداول السابقة، مع ترقب المستثمرين لصدور تقرير التضخم الأميركي المرتقب هذا الأسبوع. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2% بعد وقت قصير من انطلاق الجلسة.وقادت أسهم الموارد الأساسية الخسائر، حيث انخفضت بنسبة 1.2% خلال التعاملات، متأثرة ببيانات الاستيراد والتصدير الصينية التي جاءت أقل من التوقعات.وينتظر المتداولون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غداً الأربعاء، والتي يُتوقع أن تؤثر على قرارات الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر كانون الأول.ووفقاً لاستطلاع أجرته «داو جونز»، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في نوفمبر تشرين الثاني وبنسبة 2.7% على أساس سنوي.