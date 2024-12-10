2024-12-10 19:40:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لن يقود أي فريق آخر، بعد نهاية رحلته مع السيتزنز الذي يعاني من تراجع في النتائج في الدوري الإنجليزي جعله في المركز الرابع بعد موسم كبير توج فيه باللقب.وقال جوارديولا: في تصريح أبرزته صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لن أدرب فريقًا آخر، لا أتحدث عن المستقبل البعيد، لكن لن أغادر مانشستر سيتي للانتقال إلى بلد آخر للقيام بنفس المهمة التي أقوم بها الآن".وأضاف، "لا أملك الطاقة لذلك، فكرة البدء في مكان جديد، وكل العملية التأسيسية وما إلى ذلك لا، لا، لا! ربما سأفعل ذلك أثناء تدريب منتخب وطني إنه أمر مختلف".وعند سؤاله عن العمل في إدارة كرة القدم بالأندية، لم يتردد بيب في المزاح قائلاً: "أريد أن أعتزل وأذهب للعب الجولف، لكن لا أستطيع، سيأتي وقت أشعر فيه أن الأمر يكفي، وعندها سأعتزل نهائيًا".يذكر أن بيب جوارديولا جدد عقده مع مانشستر سيتي هذا الموسم حتى صيف 2027.