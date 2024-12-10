اربيل تناقش تطوير الزراعة عبر خطط مبتكرة.. صور

2024-12-10 19:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ندوة علمية حول الخطط الاستراتيجية لتنمية قطاع الزراعة والموارد المائية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الندوة التي حملت عنوان "تطوير الخطط الاستراتيجية في قطاع الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان" شهدت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالزراعة والموارد المائية في المنطقة.

وأضاف المراسل أن الندوة تناولت أيضا وضع قطاع الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، مع طرح العديد من الحلول المبتكرة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

كما شهدت الندوة مشاركة واسعة من المختصين في مجال الزراعة والموارد المائية، إلى جانب أكاديميين وجهات معنية أخرى.