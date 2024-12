2024-12-10 20:00:06 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن الاحتفال بيوم النصر هو استذكار أصحاب الفضل وهمُ الشهداء الذين هَزمت دماؤهم قوى الشر، مشدداً على أن واجب الدولة بكل مؤسساتها أنّ تضمن حقوق الشهداء بلا فضل أو منّة. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إنه “استقبل رئيس مجلس الوزراء …

