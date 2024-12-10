العاهل البحريني يبحث مع رئيس وزراء كردستان العراق سبل تعزيز العلاقات الثنائية

2024-12-10 21:00:05 - المصدر: كونا

المنامة - 10 - 12 (كونا) -- بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الثلاثاء مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.وقالت وكالة الانباء البحرينية إن ذلك جاء خلال استقبال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة.وأضافت الوكالة أن الملك حمد بن عيسى استعرض مع رئيس وزراء كردستان العراق مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين وسبل تطويرها.من جانبه أعرب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال لقائه بارازاني عن التزام البحرين بمواصلة تنمية مسارات التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق شراكات أوسع على كافة الأصعدة كما تم مناقشة المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.وفي سياق متصل أشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني أعرب خلال لقائه بمقر الوزارة مع بارازاني عن الاعتزاز بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والتي تشهد تطورا ونموا في مختلف المجالات.ومن جانبه أشاد بارازاني بالعلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين وإقليم كردستان العراق والتي ترتكز على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون الفاعل.وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية واستعراض آخر التطورات والأوضاع الراهنة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود العربية المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. (النهاية) خ ن ع / ح م ف