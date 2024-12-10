الأوبك تعيد انتخاب الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما للمنظمة لولاية ثانية

2024-12-10 21:00:05 - المصدر: كونا

فيينا - 10 - 12 (كونا) -- أعادت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الثلاثاء انتخاب الأمين العام الحالي للمنظمة الكويتي هيثم الغيص لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات.

وذكرت الأوبك في بيان لها أن الولاية الثانية للغيص تبدأ اعتبارا من الأول من أغسطس من العام المقبل 2025.

وأعيد انتخاب الغيص أمينا عاما للأوبك في اجتماع الوزاري الاعتيادي الذي عقدته المنظمة عن بعد وبحثت خلاله عددا من القضايا الخاصة بالمنظمة.

وثمن اجتماع الأوبك الجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام هيثم الغيص وانجازاته المتميزة خلال ولايته الأولى وكذلك الأداء المتميز لفريق الأمانة العامة للمنظمة.

كان الكويتي هيثم الغيص قد تولى منصب الأمين العام لمنظمة الأوبك في يناير 2022 خلفا للنيجيري الراحل محمد باركيندو.

ومنذ ضلوعه بالمسؤولية نجح الغيص في قيادة جهود الأوبك نحو تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية.

وأوضح البيان أن المؤتمر استعرض تقارير عدة أبرزها تقرير الأمين العام وتقرير مجلس اللجنة الاقتصادية وناقش عددا من القضايا الداخلية.

كما تلقى الوزراء تحديثا بشأن الاستعدادات للندوة الدولية التاسعة لأوبك المقرر عقدها في فيينا يومي 9 و10 يوليو 2025 والتي اعتبرها المؤتمر منصة عالمية هامة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاعي النفط والطاقة.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر انتخب السيد أدمولا أدييمي-بيرو محافظ جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى أوبك رئيسا لمجلس المحافظين لعام 2025 ومعالي المهندس أديب العماع محافظ المملكة العربية السعودية لدى أوبك نائبا للرئيس للفترة نفسها.

كما أعرب المؤتمر الوزاري ال189 عن شكره للرئيس المنتهية ولايته السيد مارسيل أبيكي على قيادته المتميزة خلال عام 2024.

ورحب المؤتمر بعدد من الوزراء الجدد منهم طارق سليمان أحمد الرومي وزير النفط في دولة الكويت ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ومحسن باكنجاد وزير النفط في إيران وديلسي إلوينا رودريغيز غوميز نائب الرئيس ووزير الطاقة والبترول في فنزويلا.

كما وجه المؤتمر شكره لوزراء النفط السابقين الدكتور عماد محمد العتيقي من الكويت والمهندس جواد أوجي من إيران والمهندس بيدرو تيليتشيا من فنزويلا على إسهاماتهم القيمة في أعمال المنظمة.

واختتم البيان بالإعلان عن تحديد موعد عقد المؤتمر الوزاري المقبل في 28 مايو 2025 مشيرا إلى أن شهر سبتمبر 2025 سيشهد احتفالين مهمين بمناسبة الذكرى ال65 لتأسيس أوبك في بغداد عام 1960 والذكرى ال60 لنقل الأمانة العامة للمنظمة إلى فيينا. (النهاية) ع م ق / ه س ص