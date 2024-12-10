المندلاوي يهنئ باختيار بغداد عاصمة السياحة العربية 2025

2024-12-10 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي بإعلان اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المندلاوي هنأ الشعب العراقي العزيز، بإعلان المنظمة العربية للسياحة اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025"، مشيراً إلى، أن "نجاح العراق في اجتياز المعايير المطلوبة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة التشريعية والحكومة بهذا القطاع المهم".وقال المندلاوي- بحسب البيان: إن "هذا الاختيار ما كان ليتحقق لولا تضحيات العراقيين وحرصهم على مكانة بلدهم"، مضيفاً، أن "بغداد بما تمتلكه من تأريخ وحضارة زاخرة يؤهلها لأن تقدم نموذجاً فريداً من نوعه يعكس أصالة المجتمع وعمق معرفته وتنوع ثقافته، لذا نتقدم بالشكر لكل الذين ساهموا في دعم اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025".