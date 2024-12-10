2024-12-10 21:09:04 - المصدر: ايشان

تحدثت حركة النجباء التي يتزعمها أكرم الكعبي، اليوم الثلاثاء، عن غرفة عمليات دولية تتواجد في بغداد تستعد لتنفيذ مخطط لتخريب العراق، مشيرة إلى أن ما جرى للرئيس السوري بشار الأسد قد يحدث في بغداد. وقالت الحركة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “ما حصل في سوريا لم يكن عفوياً، وهذا في ظل انشغال المحور بإسناد […]

ظهرت المقالة حركة الكعبي: ما جرى للأسد سيحدث في العراق.. غرفة عمليات دولية بدأت تتحرك من بغداد أولاً على ايشان.



