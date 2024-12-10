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الإعلان رسمياً عن قائمة اسود الرافدين لخليجي الكويت

الإعلان رسمياً عن قائمة اسود الرافدين لخليجي الكويت
الإعلان رسمياً عن قائمة اسود الرافدين لخليجي الكويت
2024-12-10 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ العراقي خيسوس كاساس رسمياً قائمةَ اللاعبين النهائيّة المُستدعاة لخليجي 26 ، وقبلها لمُعسكرِ الدوحة المزمع إقامته للمدةِ من 14-20 كانون الأول/ ديسمبر الحالي. وتألفت القائمةُ من (27) لاعباً هم كل من : جلال حسن، محمد حسن، كميل سعد ، مناف يونس، علي عدنان، ريبين سولاقا، آدم طالب، علي …

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الإعلان رسمياً عن قائمة اسود الرافدين لخليجي الكويت

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