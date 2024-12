من بينها العراق.. الحكومة السورية الجديدة تلتقي سفراء 7 دول عربية

2024-12-10 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق/ متابعة عراق أوبزيرفر قالت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية الجديدة اليوم الثلاثاء، انها عقدت لقاء مع سفراء سبع دول عربية بينهم السفير العراقي في سوريا. واضافت: ان اللقاء شمل سفراء العراق والبحرين وعمان ومصر والإمارات والأردن والسعودية”. واوضحت أن “الاجتماع كان إيجابيا والسفراء وعدوا بتنسيق عال مع الحكومة السورية الجديدة.

