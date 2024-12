خلال لقائه مسؤليين كبار بالخارجية الاميركية.. فؤاد حسين: العراق يدعم خيارات الشعب السوري

2024-12-10 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر قال وزير الخارجية فؤاد حسين: ان العراق يهتم بأمن واستقرار سوريا. واضاف خلال لقائه مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية: ان العراق يدعم خيارات الشعب السوري وسعيه نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة تضمن مشاركة جميع مكوناتها في إدارة شؤون البلاد، مؤكداً على حرص العراق على التشاور مع الأصدقاء في واشنطن حول …

