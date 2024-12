نتنياهو: نسعى لعلاقات مع النظام السوري الجديد

2024-12-10 21:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القيادة السورية الجديدة من السماح لإيران بترسيخ وجودها أو بنقل السلاح لحزب الله اللبناني، وتوعد بالرد عليها بالقوة. وقال نتنياهو في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عربية، "نريد إقامة علاقات مع النظام الجديد في سوريا"، مضيفاً أن "نيتنا واضحة بمنع أي تهديد قادم من سوريا ⁧". وتابع، "إذا […]

