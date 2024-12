النجباء تحذر: المخطط القادم بعد سوريا في بغداد وبقيادة بريطانية

2024-12-10 21:30:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى حذّرت حركة النجباء، اليوم الثلاثاء، مما وصفته بـ"مخطط في بغداد" بقيادة بريطانيا، بعد ما حدث في سوريا، داعية إلى التركيز على الداخل وليس على الحدود. وقالت الحركة في بيان إنّ "ما حصل في سورية لم يكن عفوياً، وهذا في ظل انشغال المحور بإسناد غزة، حيث وُظّفت لهُ غرفة عمليات في تركيا لإدارة الخراب […]

