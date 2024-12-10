الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8061 20241211
العدد 8061 20241211
العدد 8061 20241211
نسخ الرابط
2024-12-10 21:50:07 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
إنجاز عراقي في يوم النصر يتوّج بغداد عاصمة للسياحة العربية
الأنواء: طقس غائم في الوسط وأمطار شمالاً
بهاء الأعرجي يرد على محمد الدايني: عليك الاعتذار "لا نسويك عتيگ ونبيعك للعتاگة"
النجباء تحذر: المخطط القادم بعد سوريا في بغداد وبقيادة بريطانية
نتنياهو: نسعى لعلاقات مع النظام السوري الجديد
الآسايش يعلن اعتقال مصور يعمل في إعلام تنظيم “داعش”
خلال لقائه مسؤليين كبار بالخارجية الاميركية.. فؤاد حسين: العراق يدعم خيارات الشعب السوري
من بينها العراق.. الحكومة السورية الجديدة تلتقي سفراء 7 دول عربية