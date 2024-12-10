وزير خارجية العراق: حريصون على التشاور مع واشنطن بشأن مستقبل سوريا

2024-12-10 22:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 10 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء حرص بلاده على التشاور مع الولايات المتحدة حول المستقبل السوري بهدف اقامة "علاقة إيجابية" بين الشعبين العراقي والسوري.وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال الوزير العراقي وفدا أمريكا ضم وكيل وزارة الخارجية للادارة والقائم بأعمال وكيل الوزارة للشؤون السياسية جون باس ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بحث خلاله الأوضاع والتوترات في المنطقة مع التركيز على الوضع في سوريا واستعراض جميع الاحتمالات الممكنة لمستقبلها.وشدد الوزير العراقي على اهتمام بغداد بأمن واستقرار سوريا ودعمه لخيارات الشعب السوري في بناء سوريا مستقرة ومزدهرة تضمن مشاركة جميع مكوناتها في ادارة شؤون البلاد.ووفقا للبيان اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى لتقديم مبادرات فعالة تخدم المصالح المشتركة وتعزز الاستقرار في المنطقة. (النهاية) ع ح ه / ر س